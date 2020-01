ब्रिटिश एयरवेज पर भड़की सोनम तो दूसरी एयरलाइन ने अनोखा ऑफर देते हुए कहा-हमारे पास आओ...

बॅालीवुड अभिनेत्री सोनम कपूर ने हाल ही ब्रिटिश एयरवेज को लेकर अपना गुस्सा सोशल मीडिया पर जाहिर किया। दरअसल, एक्ट्रेस ने लगेज गुम होने को लेकर शिकायत की। सोनम ने ट्वीट कर लिखा,'इस महीने मैंने तीन बार ब्रिटिश एयरवेज में ट्रेवल किया और 2 बार इनके लोगों ने मेरे बैग्स गुमा दिए। मुझे लगता है मैंने सबक सीख लिया है। अब मैं कभी ब्रिटिश एयरवेज में सफर नहीं करूंगी।

We look forward to seeing you onboard 😄👠 — Virgin Atlantic (@VirginAtlantic) January 9, 2020

उनके इस ट्वीट पर ब्रिटिश एयरवेज ने रिप्लाई में माफी मांगी और जल्द से जल्द उनका बैग ढूंढने की बात कही। लेकिन कुछ लोगों ने एक्ट्रेस को इस मामले में ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक व्यक्ति ने उन पर नेपोटिज्म का आरोप लगाया। सोनम इस पर गुस्सा हो गईं और उस यूजर को जवाब देते हुए लिखा,'माता—पिता अपने बच्चों को हर चीज देने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। ऐसे में उन पर आरोप लगाना ठीक नहीं है।' साथ ही उन्होंने लिखा—अगर आपके पास इतना फ्री टाइम है तो उसका सदुपयोग किसी अच्छे कार्य में करें।

सोनम के ट्वीट पर एक अन्य एयरलाइन वर्जिन एटलान्टिक ने एक्ट्रेस को ऑफर दिया है। दरअसल, जब सोनम के ट्वीट पर ब्रिटिश एयरलाइन्स ने उनसे माफी मांगी तो कमेंट में वर्जिन एटलान्टिक ने लिखा—We look forward to seeing you onboard। हालांकि एक्ट्रेस ने इस कमेंट का कोई जवाब नहीं दिया।