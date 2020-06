VirushkaDivorce: Virat Kohli और Anushka Sharma के तलाक की खबरे क्यों कर रही हैं ट्रेंड, पाताललोक से शुरू हुआ था विवाद

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma Paatal Lok) अपनी वेबसीरीज पाताललोक को लेकर काफी सुर्खियों में रही हैं। जहां एक तरफ इस वेबसीरीज को बहुत लोगों ने पसंद किया तो वहीं कुछ सीन्स और शब्दों के कारण ये विवादों (Web series Paatal Lok Controversy) में भी रही। जिसके बाद भाजपा विधायक नंदकिशोर गुज्जर ने विराट कोहली से अनुष्का शर्मा को तलाक (Anushka Virat Divorce) देने की अपील कर दी। जिसके बाद कुछ दिनों तक ये खबरें छाई रहीं लेकिन हाल ही में एक बार फिर इस खबर ने ट्विटर (Twitter) पर तूल पकड़ ली और #VirushkaDivorce ट्रेंड करने लगा। दरअसल, एक यूजर ने ट्विटर पर ये लिख दिया कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा तलाक (Virushka Divorce Trend) ले रहे हैं बस फिर क्या था उसके बाद से ही मीम्स का बाढ़ आ गई और दोनों के डिवोर्स की खबर टॉप ट्रेंडिंग में आ गई।





Anushka sharma to virat kohli after seeing #VirushkaDivorce on trending:- pic.twitter.com/x1mQ3Z917B