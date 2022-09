Emergency Movie: कंगना रनौत की फिल्म 'इमरजेंसी' से संजय गांधी का फर्स्ट लुक आया सामने

बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी से अब तक कई पोस्टर्स सामने आ चुके हैं, लेकिन अब संजय गांधी के किरदार को लेकर नया पोस्टर आया है। एक्टर विशाक नायर फिल्म में संजय गांधी का किरदार निभा रहे हैं।

vishak nair first look from kangana ranaut emergency