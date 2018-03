बॅालीवुड इंडस्ट्री के जाने-माने फिल्मकार विशाल भारद्वाज ने हाल में बॅालीवुड अभिनेता इरफान खान की तबीयत को लेकर एक बयान जारी किया है। दरअसल जल्द ही विशाल इरफान खान और बॅालीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के साथ मुंबई की माफिया क्वीन सपना दीदी पर आधारित एक फिल्म बनाने जा रहे हैं। लेकिन इरफान की खराब तबीयत के चलते इस फिल्म की शूटिंग रोक दी गई। बता दें इरफान न्यूरोएंडोक्रीन टयूमर से ग्रसित हैं और इसके इलाज के लिए वह विदेश जा चुके हैं।

पहले खबर आ रही थी की अपनी खराब तबीयत के चलते वह विशाल के साथ अगली फिल्म में काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाल में इन सभी खबरों को नकारते हुए विशाल भारद्वाज ने कहा है कि इरफान खान जब पूरी तरह स्वस्थ होकर और अपनी शारीरिक समस्या पर जीत हासिल कर लौट आएंगे तब ही वह अपनी फिल्म पर काम शुरू करेंगे।

भारद्वाज ने सोमवार को ट्वीट कर कहा, ''इरफान एक योद्धा हैं और हमें पता है कि वह यह लड़ाई जीत जाएंगे। इसलिए दीपिका पादुकोण, प्रेरणा अरोड़ा (सह-निर्माता) और मैंने अपनी फिल्म की शूटिंग को कुछ समय के लिए डिले कर दिया है और हम हमारे योद्धा के विजेता के रूप में लौटने के बाद नई ऊर्जा और जश्न के साथ इसे शुरू करेंगे।''

Irrfan is a warrior and we know he will conquer this battle. Therefore @deepikapadukone, Prernaa @kriarj and I have decided to reschedule our film and start with renewed energy and celebration when our warrior returns as a winner.