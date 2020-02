AAP की शानदार जीत पर फिदा हुए विशाल ददलानी, कहा- केजरीवाल नहीं छोड़ेगें IIT की आदत, हर बार 90%

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा चुनाव (Delhi Assembly Election 2020) के नतीजे सबके सामने आ चुके हैं।दिल्ली की 70 सीटों पर हुए मतदान के नतीजे आ चुके हैं।70 में से 62 सीटों पर आप ने कब्जा किया है। बची 8 सीटें भाजपा के झोली में गई है। वहीं कांग्रेस ने पिछली बार की तरह इस बार भी खाता नहीं खोला है। केजरीवाल की इस शानदार जीत पर पूरे देश से उनको बधाई मिल रही है। लेकिन उनके दोस्त और बॉलीवुड सिंगर विशाल दललानी(vishal dadlani) ने उन्हें खास अंदाज़ में बधाई दी है।

दिल्ली को 'वर्ल्ड क्लास सिटी' बनाने वाले केजरीवाल को सोनम कपूर ने याद दिलाया पुराना वादा

बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर विशाल ददलानी (vishal dadlani) ने ट्वीट कर पार्टी और उनके समर्थक और कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी है।विशाल ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा,ये अरविंद केजरीवाल (arvind kejriwal) भी आई आई टी की आदतें छोड़ने को तैयार नहीं है. यहां भी 90%, हद्द है अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी, राघव चड्ढा, सौरभ भारद्वाज और सभी आप उम्मीदवारों को ढेर सारी बधाइयां।

नफ़्रत की हार, मेहनत और सच्चाई की जीत. सुनते तो हैं, लेकिन दिल्ली ये लगातार तीसरी बार साबित कर चुकी है. जय हिंद, मेरे दोस्तों, मेरे अपनों, मेरे सरफ़रोश हमवतन. असीम प्यार और अनेक धन्याद! #AAP Volunteers, my brothers and sisters, I owe each and every one of you a hug! 🤗

इसके अलावा उन्होंने एक और ट्वीट किया है। जिसमें उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा - 'नफ़रत की हार, मेहनत और सच्चाई की जीत। सुनते तो हैं, लेकिन दिल्ली ये लगातार तीसरी बार साबित कर चुकी है। जय हिंद, मेरे दोस्तों, मेरे अपनों, मेरे सरफ़रोश हमवतन। असीम प्यार और अनेक धन्यवाद। मैं आर सभी को गले लगाता हूं'।

Haare toh mehnat karenge,

Jeete toh aur mehnat karenge.



Not watching the counting. Too stressful. Will be back post-result. May whatever is best for India, happen.#AAP brothers & sisters, when we win today, stay humble, stay grounded. Jai Hind.