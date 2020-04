सोनाक्षी ने की निर्देशक की शिकायत, गृह मंत्री ने कहा-एक्शन लेंगे, दावा- गलती महसूस हुई तो डिलीट किेया ट्वीट

मुंबई। एक फोटो को लेकर निर्देशक विवेक अग्निहोत्री और सोनाक्षी की बीच ट्वीटर पर तीखी बहस हुई। बात इतनी बढ़ गई कि सोनाक्षी ने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को शिकायती लहजे में पोस्ट में टैग किया। बताया जाता है कि एक्ट्रेस की शिकायत पर राज्य के गृहमंत्री भी सक्रिय हो गए। अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है।

हाल ही में विवेक ने दावा किया है कि महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने सोनाक्षी के ट्वीट पर एक्शन लेते हुए रिप्लाई किया। देशमुख ने लिखा,'हम हर तरह की गलत सूचना पर सख्त कार्यवाही कर रहे हैं। मैंने महाराष्ट्र साइबर पुलिस को इस मामले को देखने को कहा है।' इसी ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए विवेक ने लिखा,'ऐसा इसलिए हुआ है कि महाराष्ट्र के गृहमंत्री बॉलीवुड स्टार्स के नखरे उठा रहे हैं। और जब गलती का अहसास हुआ तो डीलीट कर दिया। स्पष्ट रूप से उन्हें शहर को देखने का समय नहीं था।'

It is the result of the manner in which the Home Minister of Mahrashtra was busy responding to Bollywood star tantrums on the eve of this incident. And then deleting them when realising the mistake. Obviously, he had no time to manage the city. https://t.co/ZKr5ls7FBs pic.twitter.com/zcaydbWQoX