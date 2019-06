अमित शाह के होम मिनिस्टर बनते ही इस फिल्ममेकर ने दी विरोधियों को धमकी, 'अर्बन नक्सलवाद' को लेकर कही ये बात...

Loksabha Election 2019 के परिणाम आने के बाद से चारो तरफ सिर्फ पीएम मोदी और बीजेपी की ही चर्चा है। हाल में नई सरकार में शीर्ष नेताओं को विभिन्न मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस फेरिस्त में अमित शाह को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है जिसके बाद से पूरे देश में सिर्फ इसी की चर्चा है।

सोशल मीडिया पर अमित शाह के गृहमंत्री बनने लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि मैंने कहा होम मिनिस्टर और उन्होंने सुना अमित शाह। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'ट्विटर पर ही एक यूजर का कहना है कि लोग इतना खुश तो नरेंद्र मोदी के दोबारा पीएम बनने से नहीं है जितना खुश वो अमित शाह के होम मिनिस्टर बनने से हैं।'

हाल में फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री बीजेपी नेता अमित शाह को ट्वीट करते हुए उन्हें गृहमंत्री बनने की बधाई दी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने अमित शाह को बधाई देते हुए विरोधियों पर भी निशाना साधा।

फिल्ममेकर ने ट्वीट करते हुए लिखा, Congrats @AmitShah @AmitShahOffice इसके साथ ही उन्होंने आगे लिखा, Hello, #UrbanNaxals How are you feeling today?