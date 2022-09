विवेक अग्निहोत्री ने आमिर खान को लिए आड़े हाथ, कहा- ‘लाल सिंह चड्ढा’ फ्लॉप होने का दोष ‘भक्तों’ को दे रहे हैं लेकिन…'

द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री इन दिनों अपने बयानों को लेकर काफी चर्चा में बने हुए हैं। वो हर रोज किसी न किसी को आड़े हाथ ले रहे हैं। अब एक बार फिर उन्होंने 'लाल सिंह चड्ढा' पर निशाना साधा है। उन्होंने आमिर खान को आड़े हाथ लिया है। इससे पहले विवेक अग्निहोत्री ने बॉलीवुड का काला सच सबके सामने रखा था।

हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में विवेक अग्निहोत्री ने कहा लोग फिल्म की असफलता के लिए ‘भक्तों’ को दोष दे रहे हैं लेकिन बाकी लोग फिल्म देखने नहीं गए क्योंकि वे वास्तव में नहीं जानते कि यह किस बारे में है। आइए एक उदाहरण के रूप में लाल सिंह चड्ढा को लेते हैं और मुझे उम्मीद है कि आमिर खान इसे सुनेंगे और समझेंगे क्योंकि मैं कोई नहीं हूं, मैं सही बात कह रहा हूं। इंडस्ट्री में हर कोई कह रहा है कि भक्तों ने फिल्म को बर्बाद कर दी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी को भारत में कितने वोट मिलते हैं? 40 प्रतिशत ठीक है? तो चलिए इस 40-50% को उनके दर्शकों से दूर करते हैं। फिर भी, बाकी के 50% लोग कहां हैं?

