'द कश्मीर फाइल्स' के लिए गूगल पर सर्च किए एक्टर, तो सामने आए 'पंडित नेहरू' और यह चौंकाने वाले नाम

प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक और लेखक विवेक अग्निहोत्री जब अपनी फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' के लिए कलाकारों को ढूंढने लगे तो उनके सामने एक आश्चर्य जनक वाक्या हुआ। जैसे ही उन्होंने गूगल पर कश्मीरी पंडित एक्टर को सर्च किया तो उनके सामने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित 'जवाहर लाल नेहरू' की तस्वीर आई, इसी के साथ अन्य फिल्म कलाकार भी नजर आए। ऐसे में उन्होंने इस तस्वीर को शेयर करने के साथ ही लिखा है आपको क्या लगता है किसे कास्ट करना चाहिए।

फिल्मकार विवेक अग्निहोत्री ने कश्मीरी कलाकारों की तलाश में गूगल सर्च की मदद लेना चाहा तो नतिजा काफी आश्चर्यजनक सामने आया। उन्होंने इसे ट्विटर पर शेयर भी किया है। जिसमें नजर आ रहा है कि सर्च बॉक्स में जब 'कश्मीरी पंडित एक्टर्स' लिखा गया तो तीन तस्वीरें सामने आई। जिसमें पहली तस्वीर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की थी। दूसरी तस्वीर हिंदी सिनेमा के वेटरन एक्टर 'जीवन' और तीसरी जीवन के बेटे किरण कुमार की थी। इस तस्वीर को शेयर करने के साथ विवेक ने चुटकी लेते हुए पूछा- मैं कश्मीरी एक्टर्स को ढूंढ रहा था। देखिए मुझे क्या मिला।

फिल्म की बात करें तो विवेक 'द कश्मीर फाइल्स' की स्क्रिप्ट पूरी कर चुके हैं। इसे 15 अगस्त को रिलीज़ करना चाहते हैं। इस फिल्म में लोगों के नरसंहार की दुखद दास्तां दिखाई जाएगी। वे प्रयास कर रहे हैं कि फिल्म की कहानी को सच के अधिक से अधिक नजदीक ले जाने के लिए कश्मीरी कलाकारों और तकनीशियनों को ही प्रमुखता दी जाए। इसलिए विवेक ऐसे कलाकारों की खोज में हैं। जिन्हें काबलियत के आधार पर फ़िल्म निर्माण की विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी।

इस फिल्म में वेटरन एक्टर अनुपम खेर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में नज़र आएंगे। विवेक ने फिल्म का एलान पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर किया था। विवेक ने इससे पहले 'द ताशकंद फाइल्स' बनाई थी जो पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की संदिग्ध मौत के आसपास हुई प्रमुख घटनाओं की पड़ताल करती है।

I was looking for Kashmiri Pandit actors and see what I found.



Who do you think I should cast? pic.twitter.com/OKVuOOAgdb