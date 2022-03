'द कश्मीर फाइल्स' डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की मुश्किल समय में वरुण धवन ने की थी मदद, कहा- उनका कर्जदार हूं

'द कश्मीर फाइल्स' के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने इस बात का ख़ुलासा किया है कि बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन ने उनकी मदद उस वक़्त की थी जब कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया था।

Updated: March 30, 2022 08:00:25 am

'द कश्मीर फाइल्स' के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री इन दिनों अपनी फ़िल्म को लेकर सुर्ख़ीयों में बने हुए हैं। हाल ही में रिलीज़ हुई उनकी फ़िल्म कश्मीर फाइल्स ने क़रीबन ढाई सौ करोड़ रूपये की कमाई कर ली हैं। लेकिन उनकी ज़िंदगी में ऐसा भी दिन आया था जब वो काफ़ी मुसीबत में आ गए थे। तब उनकी मदद किसी और न नहीं बल्कि बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन ने की थी।

