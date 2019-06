विवेक अग्निहोत्री ( vivek agnihotri ) की पिछली रिलीज फिल्म द ताशकंद फाइल्स ( the tashkent files ) ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। जहां आज के समय में कोई भी फिल्म दो से तीन हफ्ते में सिनेमाघरों से उतर जाती है वहीं यह एक ऐसी फिल्म है जिसके पिछले 50 दिनों से शोज जारी है। अब विवेक फिर एक बार बड़े और विवादित मुद्दे पर फिल्म बनाने जा रहे हैं।

Ok friends, its official.



My next film is an investigation on Kashmiri Pundit issue. pic.twitter.com/tzbE6nPkC9