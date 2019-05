वायरल मीम : 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' के अंदाज में विवेक से बदला लेने निकले अमिताभ, अभिषेक और सलमान

बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबेरॉय इन दिनों ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन और सलमान खान के निजी जीवन को एग्जिट पोल से मजाकिया मीम जोड़ने के कारण विवादों में फंसे गए है। इस मामले पर विवेक ने माफी मांग ली है लेकिन उनका लगातार विरोध किया जा रहा है। इस मामले पर अब सोशल मीडिया पर कई मजेदार मीम्स देखने को मिल रहे हैं।

विवेक के इस मीम पर चारो तरफ बबाल मचा हुआ है वहीं ट्विटर पर यूजर्स मजेदार मीम्स शेयर कर रहे हैं। एक यूजर ने तस्वीर शेयर की है जिसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। इस तस्वीर में अमिताभ बच्च्न बाइक चला रहे है और उनके पीछे अभिषेक और सलमान बैठे नजर आ रहे है। तीनों स्टार बाइक पर 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' के अंदाज में विवेक से बदला लेने जा रहे हैं।

Sorry but this is funny af #VivekOberoi 😂😂 pic.twitter.com/yhF0eYHz4s