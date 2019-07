विवेक ने इंडियन क्रिकेट फैंस का उड़ाया मजाक, यूजर्स ने अभिनेता को सुनाई खूब खरी खोटी

बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबरॉय सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। अभिनेता ने हाल ही में वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम को हार को लेकर एक जिफ शेयर की है जिसके कारण वह ट्रोल हो गए। विवेक ने भारतीय प्रशंसकों का मजाक उड़ाते हुए एक जिफ शेयर किया और लिखा, 'विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए मैच में भारतीय प्रशंसक का हाल इस व्यक्ति की तरह हुआ है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे जिफ में एक व्यक्ति सड़क पर चल रहा, एक महिला उसकी तरफ आ रही है और वह उसे गले लगाने वाली है, लेकिन इसके बजाय महिला उसके पीछे चल रहे दूसरे आदमी को गले लगा लेती है।' इस पोस्ट के बाद इंडियन फैंस ने विवेक को खूब खरी खोटी सुना रहे है।

विवेक का ट्वीट कुछ सोशल मीडिया यूजर्स को पसंद नहीं आया। एक यूजर ने लिखा, 'कम से कम वह देश के लिए लड़े और सेमीफाइनल के मुकाबले तक पहुंचे, आपकी तरह नहीं जो हर बार फ्लॉप फिल्म के साथ दस्तक देते हैं। भारतीय टीम को सम्मान दीजिए।' इस प्रकार कई यूजर्स अभिनेता की क्लास लगा रहे हैं।

बता दें कि विवेक ओबेरॉय ने इस साल मई में एग्जिट पोल के दौरान सोशल मीडिया पर अभिनेता ऐश्वर्या राय बच्चन और सलमान खान को लेकर एक मीम शेयर किया जिसको लेकर उनकी काफी आलोचना हुई थी। मामला इतना बढ़ गया था कि उन्हें वो मीम अपने अकाउंट से डिलीट करना पड़ा था साथ ही माफी भी मांगनी पड़ी।