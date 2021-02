ऐश्वर्या के एक्स-ब्वॉयफ्रेंड विवेक ओबेरॉय ने Abhishek Bachchan को दी जन्मदिन की बधाई, कभी एक्ट्रेस के प्यार में थे दीवाने

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन आज यानी 5 फरवरी को अपना जन्मदिन (Abhishek Bachchan Birthday) मना रहे हैं। इस मौके पर उन्हें ढेरों बधाईयां मिल रही हैं। इसी बीच उन्हें एक ऐसे शख्स ने भी बर्थडे की शुभकामनाएं दे दी हैं जिसे देखकर लोगों को थोड़ी हैरानी हो रही है। ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) के ब्वॉयफ्रेंड रह चुके एक्टर विवेक ओबेरॉय (Vivek Oberoi) ने अभिषेक को जन्मदिन की ढेरों बधाई दी हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए अपने दिल की बात कही है। एक वक्त था जब विवेक दीवानों की तरह ऐश्वर्या राय से प्यार किया करते थे। यहां तक कि वो ऐश के लिए सलमान से भी लड़ गए थे।

विवेक ओबेरॉय ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा- हैप्पी बर्थडे अभिषेक बच्चन। ये दिन आपके लिए खुशियों और सेलिब्रेशन से भरा रहे। मैं आपके लिए कामना करता हूं कि आपका जन्मदिन बहुत ही अच्छा रहे मेरे दोस्त। विवेक के इस ट्वीट पर कई यूजर्स रिएक्ट कर रह हैं। वहीं कई एक्टर की तारीफ भी कर रहे हैं।

Happy birthday, @juniorbachchan Let this day be full of joy and celebration. I wish you an outstanding and fabulous birthday, my friend!