Vizag Gas Leak: सेलेब्स ने बताया एक और सदमा, हादसे ने भोपाल गैस ट्रेजडी की दिलाई याद

नई दिल्ली | देश जहां एक तरफ जहां कोरोना वायरस (Coronavirus) की लड़ाई लड़ रहा है वहीं दूसरी तरफ मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुई गैस लीक ट्रेजडी (Vizag Gas Leak Tragedy) से हर कोई सक्ते में है। इसी भयानक हादसे के विकराल रूप का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अभी तक 11 लोगों की मौत और 5000 से ज्यादा लोगों के बीमार होने की खबर है। फिल्म इंडस्ट्री ने इस घटना को एक और सदमा बताया है और दुख व्यक्त किया है। अनुपम खेर (Anupam Kher) से लेकर अर्जुन कपूर ने इसे शॉकिंग कहते हुए इस ट्रेजडी का शिकार हुए लोगों के लिए प्रार्थना की है।





अनुपम खेर ने ट्वीट कर लिखा- #VizagGasLeak में हुई मौतों से बहुत दुखी हूं। मेरा दिल उनके परिवारों के साथ है। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जो इस हादसे का शिकार हुए हैं।





Deeply saddened by the death of #VizagGasLeak victims. My heart goes out to their families. My heartfelt condolences. I am praying for the people affected by this tragedy. 🙏 — Anupam Kher (@AnupamPKher) May 7, 2020

अर्जुन कपूर ने विशाखापटनम गैस लीक की घटना को शॉकिंग बताया। उन्होंने लिखा- मेरी प्रार्थनाएं शहर के सभी लोगों के साथ हैं। हादसे का शिकार हुए लोगों के परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं।





The tragic news of Visakhapatnam Gas Leak is extremely shocking.

My prayers are with everyone of the city. Condolences to the families of the victims. #PrayForVizag — arjunk26 (@arjunk26) May 7, 2020

रवीना टंडन ने भी वाइजैग गैस लीक में जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है उनके लिए संवेदनाएं व्यक्त की। और कहा कि जो लोग इस हादसे से बीमार हुए हैं और अस्पताल में हैं उनके लिए प्रार्थना कर रही हूं।





#VizagGasLeak Heartfelt condolences to the families who’ve lost their loved ones Praying for everyone affected and recovering in the hospital. 🕉🙏🏻🕉 https://t.co/XHgMa5RDNY — Raveena Tandon (@TandonRaveena) May 7, 2020

तमन्ना भाटिया ने ट्वीट किया- सुबह उठते ही इतनी डरावनी न्यूज देखी #vizaggasleak। उन्होंने भी इस घटना पर दुख जताया और बीमार हुए लोगों के लिए दुआ मांगी।





Woke up to the horrific news of the #VizagGasLeak.



My condolences to everyone who lost their families and wishing a speedy recovery to those hospitalised 🙏 — Tamannaah Bhatia (@tamannaahspeaks) May 7, 2020

विशाखापट्टनम में हुई गैस लीक ट्रेजडी से सेलेब्स लगातार दुख व्यक्त कर रहे हैं। बता दें कि इस हादसे के बाद राहत-बचाव कार्य शुरू किया गया था जिसके बाद केमिकल प्लांट के आसपास के इलाकों से लोगों को निकाला गया। ये हादसा गुरुवार सुबह 3 बजे हुआ था जब मंजर बेहद ही भयावह था। खबरों के मुताबिक, कम से कम तीन किलोमीटर तक इसके असर को देखा गया। इस हादसे ने लोगों को 1984 में हुई भोपाल गैस ट्रेजडी की याद दिला दी है।

The news of the gas leak in Visakhapatnam is shocking and horrifying. Praying for the safety of those affected, strength to the families who have lost their loved ones in this tragic accident. — vaani kapoor (@Vaaniofficial) May 7, 2020