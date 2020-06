Wajid Khan Died: Irrfan Khan के निधन पर Wajid Khan ने किया था ट्वीट, पढ़कर आप भी हो जाएंगे भावुक

नई दिल्ली। लॉकडाउन के दौरान बीते एक महीने में फिल्म इंडस्ट्री ने ऐसे तीन सितारों को खोया है जिसकी भरपाई करना मुश्किल है। साल 2020 देश दुनिया के लिए काला अध्याय बनकर सामने आया है। क्योकि इस दौरान बॉलीवुड ने (Irrfan Khan Rishi Kapoor dies) एक नही बल्कि तीन सितारों को खोया है, जिनमें सबसे पहला नाम इरफान खान (Irrfan Khan Died) का आया था। ऐसे नायाब हीरे को खोने के बाद हर किसी का दिल रो दिया। इसके बाद दूसरा झटका तब लगा जब दूसरा नाम ऋषि कपूर (Rishi Kapoor dies) के निधन की खबर सामने आई। अभी लोग इन गमों से पूरी तरह से उबरे भी नही थे कि फेमस म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर वाजिद ख़ान (Wajid Khan Died) के निधन से पूरा बॉलीवुड स्तब्ध रह गया।

Iss ankh micholi ke khel mein hamesha ek dhoondhta hi rehta hai aur woh nahin paas aata jo chupp jaata hai mere bhai @irrfank Allah aapko iss suffer imaan ki taazgi aapki rooh ko sukoon mile Aameen... May Allah bless your soul my brother.wahan ki zindagi Allah aahsaan kare Rip🌹