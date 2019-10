विदेशों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी 'वॉर, कमाए इतने करोड़

नई दिल्ली। War Box Office Collection Day 13: ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) और टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) की फिल्म 'वॉर (War)' अपने रिलीज के 13वें दिन भी जमकर कमाई कर रही है।इस फिल्म ने सोमवार को भी अच्छा प्रदर्शन किया। फिल्म ने सोमवार को 4.40 करोड़ रुपये की कमाई की। फिल्म ने भारत में अभी तक लगभग 276.40 करोड़ का बिजनेस किया है।

#War witnesses the normal weekday decline... Goes past ₹ 275 cr... Next target: ₹ 300 cr... #War [#Hindi; Week 2] Fri 7.10 cr, Sat 11.20 cr, Sun 13.20 cr, Mon 4.40 cr. Total: ₹ 264.40 cr. Including #Tamil + #Telugu: ₹ 276.40 cr. #India biz.