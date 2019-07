ऋतिक रोशन ( Hrithik Roshan ) और सिद्धार्थ मल्होत्रा ( Sidharth Malhotra ) की फिल्म 'वॉर' ( War ) का क्लैश सिद्धार्थ मल्होत्रा ( Sidharth Malhotra ) और रितेश देशमुख ( Ritesh Deshmukh ) की फिल्म 'मरजांवा' ( Marjaavaan ) से होने जा रहा है। दोनों अपकमिंग फिल्में गांधी जयंती के मौके पर बॉक्स ऑफिस पर भिड़ेंगी। यह इस साल के फिल्मी महामुकाबलों में से एक होने वाला है। दोनों ही फिल्मों की निगाहें लंबे वीकेंड को भुनाने की रहेगी।

हाल में ऋतिक-टाइगर की फिल्म का टीजर रिलीज किया गया। इस टीजर ने सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया है। सभी दोनों एक्शन हीरो को पर्दे पर एक साथ देखने के लिए उत्सुक हैं। वहीं अगर 'मरजांवा' की बात करें तो सिद्धार्थ मल्होत्रा और रितेश देशमुख के अलावा इस फिल्म में तारा सुतारिया और रकुल प्रीत सिंह नजर आने वाली हैं। एक विलेन फिल्म के बाद सिद्धार्थ और रितेश फिर एक बार साथ नजर आएंगे।

