बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री आलिया भट्ट (Alia Bhatt) ने बहुत कम समय से अपनी खास पहचान बना ली हैं। फिल्मों में अपने शानदार अभिनय से सभी को मंत्रमुग्ध करने के बाद अब उन्होंने खुद को म्यूजिक वीडियो 'प्राडा (Prada)'रिलीज किया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में आलिया जबरदस्त डांस से कहर बरपा रही हैं। एक्ट्रेस का यह पहला म्यूजिक एलबम है।

'प्राडा' म्यूजिक को The Doorbeen Boys के साथ मिलकर बनाया है। यह वीडियो यूट्यूब पर जबरदस्त ट्रेंड कर रहा है। आलिया के इस गाने को फैन्स बहुत पसंद कर रहे है। रिलीज होने के कुछ घंटों में ही इस गाने को अब तक 20 लाख व्यूज मिल चुके हैं। आलिया भट्ट का Prada Song यूट्यूब पर काफी कोहराम मचा रहा है।

Here it is 💗 The Prada Song@Jjust_music #thedoorbeen #katalystworldhttps://t.co/oqS1V6Dbdx