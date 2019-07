Wakhra Making VIDEO : सरदारनी बन कंगना ने राजकुमार को दिखाया Swag

बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) और अभिनेता राजकुमार राव (Rajkummar Rao) इन दिनों अपनी अपकमिंग मूवी 'जजमेंटल है क्या' (Judgementall Hai Kya) को लेकर काफी चर्चा में हैं। हाल ही में इस फिल्म का नया गाना The Wakhra रिलीज हुआ है। सोशल मीडिया पर यह गाना तेजी से वायरल हो रहा है।

इस गाने में कंगना पंजाबी अवतार में नजर आ रही हैं। वो सूट सलवार में सरदारनी बन अपना स्वैग दिखाती नजर आईं। अब मेकर्स ने इस गाने का मेकिंग वीडियो रिलीज किया है जिसमें ये दिखाया गया है कि इसकी शूटिंग कैसे हुई। इस मेकिंग वीडियो में आप देख सकते हैं कि दोनों सितारों ने शूटिंग के दौरान कितनी मस्ती की है।

