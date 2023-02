क्या होता है स्पेशल मैरिज एक्ट? जिसके तहत स्वरा भास्कर- फहद अहमद ने रचाई शादी, जानें विस्तार से...

Submitted by:

What is Special Marriage Act: बॅालीवुड इंडस्ट्री में इन दिनों शादी का सीजन चल रहा है। सिद्धार्थ मल्होत्रा (sidharth malhotra ) और कियारा आडवाणी ( kiara advani ) के बाद अचानक अभिनेत्री स्वरा भास्कर ( swara bhaskar ) ने शादी ( swara bhaskar and fahad ahemad marriage ) की खबर देकर सभी को चौंका दिया। गुरुवार को स्वरा ने सोशल मीडिया पर अपनी शादी की घोषणा की। उन्होंने फहद अहमद ( fahad ahemad ) से शादी की है जो कि समाजवादी पार्टी की युवा शाखा 'समाजवादी युवजन सभा' के महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष हैं। दोनों का धर्म अलग है, इसलिए अंतरधार्मिक जोड़ों की तरह दोनों ने विशेष विवाह अधिनियम या स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत यह शादी की है।