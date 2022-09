अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली नंदा भले ही फिल्म इंडस्ट्री से दूर हों, लेकिन वो अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं। वह सोशल मीडिया पर एक लोकप्रिय चेहरा हैं। फिल्मों की तरफ उनका रुख कब होगा इसका अंदाजा तो किसी को नहीं है, लेकिन वो जल्द ही एक मजेदार शो लेकर आने वाली हैं।

अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली लोकप्रिय स्टारकिड्स में से एक हैं। इनकी फैंन फॉलोइंग काफी तगड़ी है। अपनी मां श्वेता बच्चन नंदा (Shweta Bachchan) की तरह उन्होंने भी बॉलीवुड में एंट्री नहीं की है, लेकिन बॉलीवुड से नाता होने के वजह से वह सुर्खियों में रहती हैं। उनके कदम बॉलीवुड में कब पड़ेंगे ये तो किसी को नहीं पता है, लेकिन जल्द ही वो एक मजेदार शो लेकर आने वाली हैं। इस शो में उनकी नानी जया बच्चन और मां श्वेता बच्चन नंदा नजर आएंगी।

what the hell navya trailer navya naveli nanda to host new podcast