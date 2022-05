आज बॉलीवुड के किंग खान किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। शाहरुख भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में पसंद किए जाने वाले सबसे प्रसिद्ध बॉलीवुड एक्टर हैं। किंग खान की दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोलती है। सोशल मीडिया पर उनकी तगड़ी फैंन फॉलोइंग है, लेकिन क्‍या आपको मालूम है कि एक्‍टर की इस कामयाबी के पीछे एक फकीर की भविष्‍यवाणी का भी बड़ा रोल है?

जी हां दरअसल, शाहरुख ने खुद इसका जिक्र एक इंटरव्‍यू में किया था जब वह दीपिका पादुकोण के साथ फिल्‍म 'हैपी न्‍यू इयर' का प्रमोशन कर रहे थे। इस इंटरव्यू में उनके साथ दीपिका पादुकोण भी साथ नजर आईं थीं। शाहरुख खान बताते हैं कि यह घटना तब की है जब वह अपनी मां के साथ दुआ करने के लिए अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचे थे।

