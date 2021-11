ऐश्वर्या राय के मिस वर्ल्ड बनने के बाद मां ने एक्ट्रेस से कराया था ये काम

ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) भले ही आज बॉलीवुड के सबसे दमदार खानदान की बहू और फिल्म इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार हों, लेकिन वो अपनी जड़ें नहीं भूली हैं। इस बात का अंदाजा ऐश्‍वर्या राय की एक पुरानी तस्‍वीर से लगाया जा सकता है, जो काफी वायरल हुई थी। दरअसल, यह तस्‍वीर 1994 में उस वक्त की है, जब ऐश्वर्या ने 'मिस वर्ल्‍ड' का ताज हासिल किया था। दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला का खिताब जीतने के बाद उन्‍होंने अपनी मां वृंदा राय के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाया था। इस दौरान ऐश्वर्या ने अपने सिर पर मिस वर्ल्ड का ताज भी पहन रखा था। 87 देशों की कंटेस्टेंट को हराकर 21 ऐश्वर्या राय ने यह खिताब अपने नाम किया था।

बता दें, मिस वर्ल्‍ड का क्राउन जीतने में न सिर्फ उनकी खूबसूरती बल्कि प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी अहम योगदान रहा है। उस कॉन्‍टेस्‍ट में 87 देशों की कंटेस्‍टेंट्स ने हिस्‍सा लिया था लेकिन 21 साल की ऐश्‍वर्या ने सभी का दिल जीतते हुए ये मुकाम हासिल किया था।

ब्यूटी कॉन्टेस्ट के दौरान ऐश्‍वर्या से पूछा गया कि वह मिस वर्ल्‍ड में क्‍या क्‍वालिटीज देखती हैं? इसके जवाब में उन्‍होंने कहा था- आज तक जो भी मिस वर्ल्‍ड्स हुई हैं, उनके अंदर दया की भावना रही है। दया असहाय लोगों के लिए रही है, न कि सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका अच्‍छा स्‍टेटस है।

