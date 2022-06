जब मेकअप की बात पर ऐश्वर्या राय और मणिरत्नम में हो गई थी तनातनी, रोकनी पड़ी थी फिल्म की शूटिंग

बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय के चर्चे देश से लेकर विदेश तक में सुनने को मिलते हैं। इन्हें ब्यूटी विथ ब्रेन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन कहा जा सकता है। एक्ट्रेस ने कई बेहतरीन फिल्में दीं। हालांकि लंबे समय से एक्ट्रेस बड़े पर्दे से दूर हैं, लेकिन जल्दी ही वो मणिरत्नम फिल्म में नजर आने वाली हैं, लेकिन एक समय था जब एक्ट्रेस की मणिरत्नम से एक फिल्म की शूटिंग के दौरान तनातनी हो गई थी।

ये किस्सा फिल्म 'रावण' की शूटिंग के दौरान का है। फिल्म में ऐश्वर्या राय के साथ एक्टर अभिषेक बच्चन लीड रोल में थे और इसका निर्देशन मणि रत्नम कर रहे थे। शूटिंग के दौरान ऐश्वर्या ने निर्देशक का कहना नहीं माना था और इसे लेकर दोनों के बीच तनातनी हो गई थी, लेकिन ये बात इतनी बढ़ गई थी कि फिल्म की शूटिंग रोकनी पड़ गई थी।

when aishwarya rai refused to keep no makeup look in mani ratnam film