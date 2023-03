रवीना टंडन पर बुरी तरह भड़क गए थे अजय देवगन, एक्ट्रेस को कहा था पैदाइशी झूठी

Ajay Devgn Got Angry On Raveena Tandon: 90 के दशक में फिल्मी जगत में सितारों की लव स्टोरी खूब चर्चा में बनी रहती थी। जिसमें अजय देवगन और रवीना टंडन की जोड़ी को भी काफी पसंद किया जाता था। इन दोनों को लेकर अफवाहें भी फैली थी कि दोनों रिलेशनशिप में हैं। मगर इस अफवाह को लेकर अजय देवगन ने रवीना को पैदाइशी झूठी करार दिया था।

When Ajay Devgn Got Angry On Raveena Tandon And Called Her Liar