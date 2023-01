आशा पारेख को आई पुराने दिनों की याद, कहा - 'इस गाने की शूटिंग दौरान हो गई थीं बेहोश, फिर...'

आशा पारेख ने अपनी फिल्मों 'तीसरी मंजिल' और 'बहारों के सपने' की शूटिंग के दौरान टाइफाइड से संक्रमित होने वाले पुराने दिनों को याद किया. अपनी बीमारी के बावजूद, उन्होंने तब तक शूटिंग जारी रखी जब तक कि एक दिन वह सेट पर बेहोश नहीं हो गईं।

When Asha Parekh Had Typhoid But Went On Shooting Till She Fell Unconscious