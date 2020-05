करीना ने उड़ाया था प्रियंका के अंग्रेजी एक्सेंट का मजाक, देशी गर्ल ने दिया था ऐसा करारा जवाब

View this post on Instagram

The savage answers by the KWK guests 🔥😉 . #deepikapadukone #kareenakapoor #priyankachopra #ranimukherjee #shahrukhkhan #imranhashmi #sonamkapoor #bipashabasu #twinklekhanna #akshaykumar #johnabraham #ranbirkapoor #tvshow #aishwaryarai #salmankhan #bollywoodbeauty #bollywoodstars #bollywoodactor #chatshow #karanjohar #bollywood #koffeewithkaran #starworld