सैफ से शादी करने पर करीना को मिली थी चेतावनी- 'बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा करियर'

करीना कपूर खान और सैफ अली खान की जोड़ी बॉलीवुड की पसंदीदा जोड़ियों में से एक है। दोनों ने लंबे वक्त तक डेटिंग के बाद साल 2012 में शादी की थी। सैफ अली खान की लाइफ भी किसी फ़िल्मी कहानी से कम नहीं है। एक्टर की शादी साल 1991 में अमृता सिंह से हुई थी। शादी के समय अमृता जहां इंडस्ट्री की चोटी पर थीं वहीं करीना ने फिल्मों में डेब्यू भी नहीं किया था।

सैफ और करीना के अफेयर ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं। दोनों के बीच साल 2008 में नजदीकियां बढ़ीं थीं। कुछ साल एक दूसरे को डेट करने के बाद साल 2012 में इन्होंने शादी कर ली थी। शादी के बाद से ही दोनों साथ में जीवन का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन शादी करने को लेकर करीना को कई लोगों ने रोका था।

when kareena kapoor was warned before marrying saif ali khan