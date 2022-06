पहले मुझपर तानी बंदूक फिर 16 बार गवाया एक ही गाना, मुश्किल से बचाई जान: कुमार सानु

सिंगर कुमार सानु आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इन्होंने अपनी सुरीली आवाज़ से कई लोगो को दीवाना बना रखा है। अपने संगीत करियर के दौरान इन्होंने एक से बढ़कर एक शानदार गानों में अपनी आवाज़ दी। अपनी दमदार सिंगिंग के दम पर एक दो नही बल्कि लगातार 5 बार इन्होने फिल्म फेयर अवार्ड को अपने नाम किया था, लेकिन उनके लिए ये सफर आसान नहीं था।

इंडियन प्लेबैक सिंगर कुमार सानु के गीत नब्बे के दशक में सबसे ज्यादा फेमस हुए थे। सिंगर ने फिल्म ‘आंधियां’ के साथ कुमार सानु ने अपने करियर की शुरुआत की थी। लेकिन कुमार सानुको असली पहचना साल 1990 में आई फिल्म ‘आशिकी’ से मिली। उन दिनों सिंगर की खूब मांग और ये शिखर पर थे। एक शो के दौरान सिंगर ने खुलासा किया था कि एक समय वो भी था जब उन्हें बंदूक की नोक पर गाना गाना पड़ा था।

when kumar sanu started singing at gunpoint he could hardly escape