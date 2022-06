मीना कुमारी की मौत पर जब नर्गिस दत्त ने कहा था- मीना तुम्हें मौत मुबारक हो!

मीना कुमारी और नरगिस दत्त दोनों ही अपने समय की जानी- मानी अभिनेत्रियों में से एक हैं। दोनों का ही नाम बेहतरीन एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार है। दोनों ही भले आज दुनिया में न हों, लेकिन उनकी फिल्में आज भी लोगों के जेहन में रहती हैं।

एक समय था जब दोनों एक दूसरे की अच्छी दोस्त हुआ करती थीं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब मीना कुमारी ने इस दुनिया को अलविदा कहा तो तब नर्गिस ने कहा था मौत मुबारक हो।



दरअसल में 1972 के दौरान मीना कुमारी ने दुनिया को अलविदा कहा था। उनके आखिरी दर्शन के लिए उन्हें श्रद्धांजलि देने नरगिस दत्त भी गई थीं। उस वक्त उन्होंने कहा था कि- मीना तुम्हें मौता मुबारक हो।

when nargis dutt said meena kumari maut mubarak ho on her demise