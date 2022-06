एक समय था जब आर माधवन को धनुष से होने लगी थी जलन, एक्टर ने खुद बताई थी वजह

चॉकलेटी बॉय आर माधवन को आज कौन नहीं जानता है। रहना है तेरे दिल में भले ही इनका कैरेक्टर निगेटिव रहा हो, लेकिन इसका रिसपॉन्स इन्हें पॉजिटिव मिला। इस फिल्म से इन्हें काफी लोकप्रियता मिली, लेकिन एक समय था जब आर माधवन धनुष से जलने लगे थे। इसके बारे में खुद एक्टर ने खुलासा किया था।

बात 2015 की है। उन दिनों फिल्म ‘तनु वेड्स मनु रिटर्नस’ रिलीज हुई थी। फिल्म रिलीज के बाद Indiaglitz को दिए एक इंटरव्यू में माधवन ने इस बात का खुलासा किया था कि उन्हें धनुष से जलन होती है। एक्टर ने इसके पीछे की वजह भी बताई थी।

when r madhavan reveals that he feels jealousy for dhanush