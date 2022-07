Salman khan ने भरी महफिल में जब Raaj Kumar से कही थी ये बात, झल्लाए एक्टर ने कहा- अपने अब्बा से पूछकर आओ हम कौन हैं?

सलमान खान को बॉलीवुड इंडस्ट्री का सुपरस्टार माना जाता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि दबंग खान का इंडस्ट्री में सिक्का चलता है। इनसे छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा स्टार भी अदब से पेश आता है। इनका बॉलीवुड में काफी दबदबा देखने को मिलता है। सलमान से जल्दी कोई पंगा नहीं लेता। इनके गुस्से से हर कोई वाकिफ है। इसी के चलते एक बार राज कुमार (Raaj Kumar) ने इन्हें खरी खोटी सुना दी थी।

सलमान खान ने बॉलीवुड में सूरज बड़जात्या की फिल्म 'मैंने प्यार किया' से कदम रखा था। इस फिल्म में उनके साथ भाग्यश्री नजर आई थीं। इस फिल्म ने दोनों को ही रातोंरात स्टार बना दिया था। फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आई थी। फिल्म की सक्सेस को देखते हुए पार्टी रखी गई थी। इस पार्टी में फिल्म के निर्देशक सूरज बड़जात्या ने राजकुमार को भी बुलाया था। जब राजकुमार पार्टी में पहुंचे तो उन्होंने सूरज बड़जात्या से कहा कि वो फिल्म की स्टार कास्ट से मिलना चाहते हैं। चूंकि सलमान ने उस वक्त नया-नया स्टारडम देखा था और उन्हें नशा करने की भी आदत थी। पार्टी में भी वो ड्रिंक करके आए थे।

when raaj kumar said salman khan go and ask your father about me