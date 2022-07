लीक हो गई थी Radhika Apte की न्यूड क्लिप, ड्राइवर से लेकर वॉचमैन तक लगे थे पहचानने, एक्ट्रेस कई दिनों तक घर में रही थीं बंद

राधिका आप्टे आज इंडस्ट्री का बड़ा नाम हैं। इन्होंने अपने टैलेंटेड के दम पर एक अगल पहचान बनाई है। आज ये किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। ये अपनी एक्टिंग के बल पर हर किरदार में जान फूंक देती हैं। इसके साथ ही एक्ट्रेस अपने बोल्ड लुक और बेबाक अंदाज को लेकर भी सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन बार कुछ ऐसा हुआ था जिसके चलते एक्ट्रेस काफी समय तक कमरे में बंद रही थीं और बाहर नहीं निकलती थी।

जी हां दरअसल में कुछ समय पहले उनकी एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर लीक हुई थी जिसमें वह न्यूड नजर आई थीं। इसमें वो शावर के नीचे नहाती हुई नजर आ रही थीं और उन्होंने अपनी बॉडी को सिर्फ एक प्लास्टिक जैसे जालीदार कवर से ढका हुआ था। यह वीडियो फिल्म 'मैडली' की एक कहानी 'क्लीन शेवेन' के एक सीन का था। इस सीन का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसके बाद ये खूब ट्रोल भी हुई थीं। एक्ट्रेस ने खुद इसके बारे में एक बार खुलकर बात की थी।

when radhika apte bold scene gone viral on internet