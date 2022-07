सफलता के नशे में चूर जब Rajesh Khanna खुद को समझने लगे थे भगवान, Amitabh Bachchan से करने लगे थे ईर्ष्या

ये किसी से छुपा नहीं है कि राजेश खन्ना (Rajesh Khanna) ने इंडस्ट्री में नाम कमाने के लिए काफी मेहनत की है। राजेश खन्ना अपने समय के बड़े स्टार थे। यूं कह सकते हैं कि एक दौर ऐसा था जब सिर्फ राजेश खन्ना का सिक्का चलता था। लोग उनके पीछे पागल थे। उनका जादू दर्शकों के सिर चढ़ कर बोलता था।

एक समय में काका इतने बड़े स्टार बन गए थे कि डायरेक्टर-प्रोड्यूसर काका से मुलाकात के लिए घंटों इंतजार किया करते थे। हालांकि कुछ समय बाद इनका स्टारडम कम होने लगा और ये नीचे ऐने लेग और अमिताभ का सिक्का चमकने लगा। आपको यदा होगा कि राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन ने एक साथ ‘आनंद’ फिल्म में काम किया। पिल्म दर्शकों को बेहद पसंद आई थी। हालांकि कुछ वक्त बाद दोनों अभिनेताओं के बीच कोल्ड वार भी शुरू हो गई थी।

when rajesh khanna accepts that he was feel himself god