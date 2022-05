जब पहली बार रणवीर ने दीपिका को कैमरे के सामने लगाया था गले, भड़क गई थीं एक्ट्रेस, बोली थी ये बात

बी-टाउन के लविंग कपल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह अक्सर एक दूसरे पर प्यार लुटाते नजर आते हैं। दोनों ने छह साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद 2018 में शादी कर ली था। दोनों को संजय लीला भंसाली की फिल्म 'रामलीला' में प्यार हुआ था।

हाल ही में रणवीर सिंह, डायरेक्टर रोहित शेट्टी की आने वाली वेब सीरीज ‘इंडियन पुलिस फोर्स’ के एक प्रमोशनल इवेंट में नजर आए। इस दौरान उन्होंने अपने और दीपिका के रिश्ते पर खुलकर बात की। रणवीर ने बताया कि जब उन्होंने कैमरे के सामने पहली बार दीपिका को गले लगाया था तो उनका रिएक्शन क्या था।

when ranveer singh hugged deepika padukone for the first time