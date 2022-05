ब्रेकअप के बाद जब पार्टी में मिली थीं रेखा तो अमिताभ ने किया था ये काम

बॉलीवुड की एक्ट्रेस रेखा और अमिताभ बच्चन के प्यार के चर्चे हर किसी ने सुने होंगे। शायद ही ऐसा कोई होगा दो इससे अछूता रहा हो। हमेशा से ही अमिताभ, रेखा और जया बच्चन का लव ट्रायंगल बॉलीवुड का हॉट टॉपिक रहा है।

खबरों की मानें तो अमिताभ और रेखा एक समय काफी सीरियस रिलेशन में थे। साल 1984 में एक इंटरव्यू के दौरान रेखा इस रिश्ते को लेकर खुलकर बोली थीं। एक्ट्रेस ने स्वीकार किया कि उनके और बिग बी के बीच रिश्ता था। रेखा और अमिताभ दो अनजाने से साथ आए थे और इनकी आखिरी फिल्म ‘सिलसिला’ थी। इसके बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए।

