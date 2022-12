भाईजान ने जला दी थी अपने पापा की सैलरी, फिर सलीम खान ने ऐसे सिखाया था सबक

सलमान खान ने बिग बॉस 16 में अपनी लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताईं है जिसे सुनकर शायद आप भी दंग रह जाए। उन्होंने बताया कि जब वो छोटे थे तब उन्होंने अपने पिता की सैलरी जला दी थी। उस समय उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उनकी इस हरकत पर मां से खूब डांट पड़ी थी।

When Salman burnt his father's salary, Salim Khan reacted like this