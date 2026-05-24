‘जुम्मा चुम्मा दे दे’ से अमिताभ बच्चन के साथ रातों-रात बनीं स्टार, फिर झटके में छोड़ा बॉलीवुड, आज कहां हैं किमी काटकर?

Jumma Chumma Girl Kimi Katkar:अमिताभ बच्चन के साथ ‘जुम्मा चुम्मा’ गाने में नजर आकर रातोंरात स्टार बन गई थीं किमी काटकर, लेकिन जब करियर बुलंदियों पर था तभी उन्होंने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। 80 और 90 के दशक में अपनी ग्लैमरस इमेज और बोल्ड अंदाज के लिए मशहूर रहीं किमी काटकर आज इंडस्ट्री की चमक-दमक से दूर एक शांत जिंदगी जी रही हैं। कभी बड़े-बड़े प्रोड्यूसर्स की पहली पसंद रहीं किमी ने शादी के बाद ऐसा फैसला लिया जिसने उनके फैंस को चौंका दिया था।