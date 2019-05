मुंबई। सनी लियोनी ने जेसीबी पर चढ़कर फोटो क्लिक करवाई और उसका कैप्शन लिखा, 'करियर चेंज'। इसके बाद सोशल मीडिया पर मजेदार मिम्स की बाढ़ आ गई। देखते ही देखते लोग 'जेसीबी की खुदाई' (JCB Ki Khudai) को लेकर ट्रेंड बन गया। अब 'हथौड़ा' विश्वभर में वायरल हो रहा है। हथौड़े के वायरल होने के पीछे एक फिल्म का सीन है।

सबसे पहले पाकिस्तान के एक मीम पेज ने हथौड़े का एक फोटो शेयर करते हुए प्रश्न पूछा,'आपके देश में इस औजार को क्या कहते हैं? इसे देखते ही वेदीवेलू के फैंस ने फ्रेंड्स मूवी का एक कॉमेडी सीन शेयर करना शुरू कर दिया। इसमें वेदीवेलू के किरदार का नाम कांट्रेक्टर नेसामनी था। सीन में सीढ़ियों पर चढ़े हुए नेसामनी के सहयोगी के हाथ से गलती से हथौड़ा छूट जाता है और सीधा कॉमेडियन के सिर पर लग जाता है। इसके बाद वहां मौजूद साथी कलाकारों के फेस एक्सप्रेशन देखने लायक हैं।

जैसे ही इस कॉमेडी सीन को हथौड़ा से जोड़ा जाता है, एक तमिल फेसबुक यूजर मजाकिया लहजे में पूछता है कि 'क्या वह (नेसामनी) ठीक है?' इसके बाद तो जैसे फेसबुक और ट्विटर पर नेसामनी की कुशलक्षेम के लिए प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया। चेन्नई से एक हैशटैग 'Pray_for_Nesamani' (नेसामनी के लिए प्रार्थना करें) ट्रेंड करने लगा। ऐसे में देश के बाकी हिस्सों के यूजर्स पूछने लगे कि ये नेसामनी है कौन? असल में 2001 में आई तमिल फिल्म 'फ्रेंड्स' में कॉमेडियन वेदीवेलू (Vadivelu) का नाम नेसामनी था। बाद में इस मूवी का मलयालम में रिमेक रिलीज किया गया।

ये है वो हथौड़े वाला सीन जो हो गया वायरल:

पहले तमिल यूजर्स की ओर से और बाद में देशभर से #Nesamani ट्रेंड पर लोग मीम्स बनाने लगे। ट्रेंड इतना बढ़ा कि सेलेब्रिटीज भी इसमें शामिल हो गए। विश्वभर से इस ट्रेंड पर मीम्स और जोक्स आने लगे।

#Pray_for_Neasamani

Apollo hospitals has issued press release about Contractor Nesamani's pic.twitter.com/og8woG1w7d — மாட்டுக்கறி வெறியன் (@Syed_Jigathi) May 29, 2019

नेसामनी को लगी हथौड़े से चोट को लेकर लोगों ने नामी अस्पतालों, मीडिया, औजार निर्माता कम्पनियों के मजे लेना शुरू कर दिया। आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने भी कांट्रेक्टर नेसामनी को क्रिकेट से जोड़ते हुए मीम शेयर किया।

Hope Nesamani is not in this hospital. #Pray_for_Neasamani https://t.co/RV85qOuHrL — D Suresh Kumar (@dsureshkumar) May 29, 2019