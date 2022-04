'Pushpa-2' के रास्ते का कांटा बनी यश की 'KGF Chapter 2', निर्देशक ने रोकी फिल्म की शूटिंग

स्टारर (KGF CHAPTER-2) बॉक्स ऑफ़िस पर जमकर तहलका मचा रहा हैं। इस फ़िल्म ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसी बीच ख़बर आ रही है कि (KGF CHAPTER-2) की रिकॉर्ड तोड़ सफलता को देखने के बाद ‘पुष्पा द राइज’ के सीक्वल की शूटिंग रोक दिया गया हैं।

(KGF CHAPTER-2) इस फ़िल्म के हिंदी वर्जन ने रिलीज़ के पहले हफ़्ते में ही 268.63 करोड़ रुपये का कलेक्शन कारण सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फ़िल्म का रिकॉर्ड बना लिया हैं। ख़बरों के मुताबिक़ ‘पुष्पा’ की पहले भाग की सफलता के बाद, फ़िल्म के दूसरे भाग की शूटिंग तेज हो गई थी।

Why did Sukumar stop the shooting of Pushpa 2 Allu Arjun film midway