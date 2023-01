'दोस्ताना 2' से कार्तिक आर्यन को क्यों किया गया था बाहर? करण जौहर संग हुई लड़ाई पर एक्टर ने पहली बार तोड़ी चुप्पी

हाल ही में कार्तिक आर्यन की आगामी फिल्म 'शहजादा' का ट्रेलर रिलीज हुआ था। इस ट्रेलर को देखने के बाद करण जौहर ने उनकी तारीफ की थी। मगर क्या आपको पता हैं कि कुछ समय पहले करण जौहर ने कार्तिक आर्यन को अपनी फिल्म दोस्ताना 2 से बाहर कर दिया था। इस मुद्दे को लेकर कार्तिक आर्यन ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है।

Why Karan Johar dropped Kartik Aaryan from Dostana 2? Actor reveals for the first time