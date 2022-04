आखिर क्यों शहीद कपूर बीवी से बिना पूछे खर्च नहीं करते पैसा, चलिए जानते हैं वजह

शाहिद कपूर का कहना है कि जब से उनकी शादी हुई है उसके बाद से वह एक भी पैसे ख़र्च करने के लिए अपनी पत्नी मीरा राजपूत से पूछा करते हैं। एक्टर ने इसके पीछे की वजह भी बताई हैं।

बॉलिवुड एक्टर शाहिद कपूर इन दिनों अपनी हाल ही रिलीज़ फ़िल्म ‘जर्सी’ को लेकर सुर्ख़ीयों में बने हुए हैं। यह फ़िल्म लेकर शाहिद कपूर क़रीबन तीन साल बाद आ रहे हैं। बता दें कि शाहिद कपूर की यह नई फ़िल्म जर्सी बॉक्स ऑफ़िस पर कुछ ख़ास कमाल नहीं दिखा पाई हैं। लेकिन लोग उनकी फ़िल्म की तारीफे जमकर कर रहे हैं।

why Shahid Kapoor does not spend money without asking his wife