बॉलीवुड हो या हॉलीवुड आज हर जगह यौन उत्पीड़न के मामले सामने आ रहे हैं। एक वक्त था जब इस बारे में कोई बात करना नहीं चाहता था। लेकिन आज महिलाएं खुलकर सामने आ रही हैं। 16 अक्टूबर, 2017 को, एलिसा मिलानो के ट्वीट के बाद, यौन उत्पीड़न और हमले की शिकार हजारों महिलाओं ने सामने आकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर 'मी टू' लिखा। तब से, ट्विटर पर # मीटू से कई महिलाएं जुड़ी हैं और अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न की कहानी को शेयर कर रही हैं।

इसी कैंपेन के तहत बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक की कई एक्ट्रेसेस ने सामने आकर इसका सर्मथन किया। इस कैंपन को समाज में भी काफी सराहा गया। आज हम आपको कुछ ऐसी ही ऐक्ट्रेसेस के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने इर कैंपेन के तहत अपने जीवन से जुड़े कई कड़वे अनुभव को दुनिया के सामने खुल कर स्वीकारा।

If you’ve been sexually harassed or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet. pic.twitter.com/k2oeCiUf9n