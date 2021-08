पब्लिक में ब्रेस्टफीडिंग पर बोलीं नताशा स्टेनकोविक, 'इसमें शर्मिन्दा होने की कोई बात नहीं'

मुंबई। भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की पत्नी नताशा स्टेनकोविक पिछले साल मां बनी थीं। नेहा धूपिया के साथ एक बातचीत में मॉडल-एक्ट्रेस नताशा ने पब्लिक में बच्चे को ब्रेस्टफीडिंग कराने को लेकर अपने विचार शेयर किए थे। इस बारे में नताशा ने कहा कि हमारे देश में लोगों को इस बारे में और खुलने की जरूरत है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि इस पर शर्मिन्दा हुआ जाए। आप अपने बच्चे को फीड कर रहे हो। साल 2021 के वर्ल्ड ब्रेस्टफीडिंग वीक (World Breastfeeding Week:) पर आइए जानते हैं नताशा ने इस बारे में और क्या कहा—

Papa, there’s so much about fatherhood that I’ve learned from you. The love & guidance that you’ve shown us has helped us become who we are today. I promise to take everything that you’ve taught me on my journey of fatherhood with Agastya. We love you, we miss you ❤️ #FathersDay pic.twitter.com/nJ24PLx1cW