विश्व पर्यावरण दिवस : बॉलीवुड स्टार्स ने अपने फैंस को दिया खास मैसेज, अक्षय कुमार ने कहा- हवा आने दे

हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हर साल पर्यावरण दिवस पर लोगों को बिगड़ते पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूक किया जाता है। इस बार पर्यावरण दिवस की थीम- 'वायु प्रदूषण' रखी गई हैं। वातावरण में फैला प्रदूषण, सांस के जरिए हमारी बॉडी में पहुंच कर फ्री-रेडिकल्स बनाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होते हैं। बॉलीवुड हस्तियां भी वायु प्रदूषण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आगे आई हैं। अभिनेता अक्षय कुमार, अर्जुन कपूर, वरुण धवन और शेखर कपूर तक सहित सितारों ने प्रशंसकों से वायु प्रदूषण को नहीं कहने का आग्रह किया।

अक्षय कुमार ने अपने ट्वीटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें ताजी हवा के महत्व और वायु प्रदूषण के नुकसान के बारे में लोगों को बताते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में अन्य बॉलीवुड सितारों जैसे विक्की कौशल, राजकुमार राव, श्यामक डावर और कपिल शर्मा भी हैं। #HawaAaneDe.

Air Pollution is a silent killer claiming millions of lives every year. On #WorldEnvironmentDay lets all come together and pledge to do our bit to improve the quality of air. #HawaAaneDehttps://t.co/iwx2tXvhPC — Akshay Kumar (@akshaykumar) June 5, 2019

Air pollution affects us all & it's an issue that has been trying to get our attention for a while...If we don’t act now, soon we’ll have no option. Today on #WorldEnvironmentDay, let's start with educating and empowering ourselves to #BeatAirPollution! — Arjun Kapoor (@arjunk26) June 5, 2019

Lessons of Life : You are nature. You are not separate from Nature. When you admire Nature you admire yourself. When you destroy Nature you destroy yourself. #nature #kerala #WorldEnvironmentDay #environment #india #IncredibleIndia pic.twitter.com/g8PwuZ8M73 — Shekhar Kapur (@shekharkapur) June 5, 2019

वायु प्रदूषण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अर्जुन कपूर ने भी ट्विटर का सहारा लिया। उन्होंने लिखा, 'वायु प्रदूषण हम सभी को प्रभावित करता है और यह एक मुद्दा है जो कुछ समय के लिए हमारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है ... अगर हम अब कार्य नहीं करते हैं, तो जल्द ही हमारे पास कोई विकल्प नहीं होगा।' वरुण कपूर और फिल्म निर्मातसा शेखर कपूर सहित कई स्टार्स ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पोस्ट किया।