यामी गौतम ने किया चौंकाने वाली घटना का खुलासा, कहा - वैलेंटाइन डे पर लड़के ने मेरा...

यामी गौतम ने बॉलीवुड में दमदार परफॉरमेंस देकर ऑडियंस का खूब दिल जीता है। यामी ने एक इंटरव्यू के दौरान महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ को लेकर कमेंट किय है। उन्होंने एक घटना को याद करते हुए एक किस्सा सुनाया है। उन्होंने बताया कि वो 'वैलेंटाइन्स डे' पर काफी असहज हो जाती हैं।

Yami Gautam recalls ‘very uncomfortable’ incident when a boy tried to hold her hand: I just slapped him