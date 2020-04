एकता कपूर के बाद यश चोपड़ा फाउंडेशन ने किया बड़ा ऐलान, खाते में डालेंगे 5000 रुपए

मुंबई। कोरोना वायरस के प्रकोप से बने संकट से निपटने के लिए फिल्म इंडस्ट्री तैयार है। एक के बाद एक सेलेब्स इंडस्ट्री के दैनिक वेतन भोगियों के लिए मसीहा बनकर आ रहे हैं। एकता कपूर के अपनी सालाना सैलेरी दान करने के बाद यश चोपड़ा फाउंडेशन ने भी दिहाड़ी मजदूरों के लिए मदद की घोषणा की है।

Yash Chopra Foundation to provide relief to 3000 daily wage earners from film industry... Will transfer ₹ 5,000 per person to their individual bank accounts... OFFICIAL STATEMENT... #YRF #CoronaVirus #COVID19 #COVID19Pandemic pic.twitter.com/vIcGxjEaLe