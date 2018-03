आ गया नए ट्विस्ट के साथ यो यो का दिल चोरी साडा, रिलीज होते ही करने लगा न.1 पर ट्रेंड

यो यो हनी सिंह एक बार फिर से अपना जादू चलाने के लिए तैयार हैं। दरअसल हनी सिंह का नया गाना आज रिलीज हो गया है। इस गाने के बोल हैं'दिल चोरी साडा हो गया'। दरअसल यह गाना प्रसिद्ध पंजाबी सिंगर हंस राज हंस के गो का है और हनी सिंह ने इस गाने को रिक्रिएट किया है। यह गाना आगामी फिल्म 'सोनू के टीटू की स्‍वीटी' में सुनाई देगा। वैसे तो यह गाना आपने हंस राज हंस की आवाज में पहले भी सुना होगा लेकिन हनी सिंह ने इस गाने में नया ट्विस्ट दिया है। यह गाना आज ही रिलीज हुआ है। इस गाने को कुछ ही घंटों में अभी तक 4 लाख से ज्‍यादा व्‍यू मिल चुके हैं।





Finally your wait is over !!

Here's my Bhangra song with Hindi Fusion #DilChori

Chak do Phatte !!.... https://t.co/dwh1kAx2Co