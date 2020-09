मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया नई फिल्म इंडस्ट्री बनाने का ऐलान, एक्ट्रेस कंगना रनौत बोलीं- 'जरुरत है बदलाव की'

नई दिल्ली। बॉलीवुड हो या फिर सोशल मीडिया एक्ट्रेस कंगना रनौत अपने बयानों के चलते खूब लाइम लाइट में रहती हैं। कुछ समय पहले ही कंगना ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए ट्वीट किया है। जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। ट्वीट में कंगना ने मुख्यमंत्री योगी का शुक्रिया अदा किया है। दरअसल, मुख्यमंत्री योगी ने सिनेमा जगत के क्षेत्र बढ़ाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया है। उन्होंने नई फिल्म इंडस्ट्री बनाने का ऐलान किया है। उनके इस फैसले की हर जगह वाहवाही हो रही है। यही वजह है कि कंगना ने भी ट्वीट कर सीएम के इस फैसले का स्वागत किया है।

I applaud this announcement by @myogiadityanath ji.We need many reforms in the film industry first of all we need one big film industry called Indian film industry we are divided based on many factors, Hollywood films get advantage of this. One industry but many Film Cities 👍2/2